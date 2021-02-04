Коронавирус Рада планирует ввести обязательную вакцинацию детей в садиках и школах

2021-02-04 18:30

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4142 о "принудительной вакцинации". Эта инициатива делает обязательной вакцинацию учащихся садиков и школ.

Соответствующее решение 242 голосами "за" нардепы поддержали на заседании парламента в четверг, 4 февраля.

Законопроект предусматривает обязательную госпитализацию для больных "особенно опасными инфекционными заболеваниями", и людей с симптомами этих болезней в случаях, установленных в решении о введении карантина.

Также, согласно документу, профилактические прививки с целью предотвращения инфекционных заболеваний проводятся в соответствии с календарем профилактических прививок, который утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере охраны здоровья. Таким образом Минздрав сможет сам решать, вакцинация от каких болезней является обязательной.

Кроме того, законопроект призван запретить посещение школ и детских садов детьми, не сделавшими прививки.

"Детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение учебных заведений и детских учреждений оздоровления и отдыха запрещается", - говорится в документе.

Тем не менее, нардеп от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что из итоговой версии законопроекта убраны нормы, касающиеся вакцинации. Утверждая это, депутат сослался на сравнительную таблицу к законопроекту, которой на данный момент нет на сайте Верховной Рады.

В свою очередь нардеп от ОПЗЖ Александр Качный, выступая в парламенте, заявил, что в законопроекте вообще не идет речь о здоровье украинцев - только об ограничениях прав и свобод человека. Другой депутат, Анна Скороход, попросила Радуцкого показать хоть одного депутата, который прививает своих детей теми вакцинами, которые являются куплены за счет бюджета.



После обсуждения законопроект был принят 242 голосами "за". "Слуги народа" отдали 202 голоса, "Евросолидарность" - 19, "Голос" - 15, "Доверие" - 2, внефракционные депутаты - 4.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире