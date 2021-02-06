Коронавирус Врач рассказал, как герпес связан с коронавирусом

2021-02-06 15:00

Те, у кого часто «активизируется» герпес, тяжелее переносят COVID-19. Об этом, а также о том, кто может легко подхватить коронавирусную инфекцию и кто, наоборот, без труда противостоит этой заразе, рассказал доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Кроме герпеса, опасны и ОРВИ, и плазменная пневмония. (…) Иммунитет человека, перенёсшего в тяжёлой форме какую-либо болезнь, истратил все свои ресурсы, и если в период восстановления попадёт другой вирус, то он может вызвать тяжёлое протекание болезни», – пояснил врач.

Он добавил, что хронические заболевания необходимо «держать» в стадии ремиссии. Тот же герпес постоянно живёт в организме человека, его очень тяжело изгнать. Важно «купировать» те факторы, которые провоцируют этот вирус, например: стресс, нарушение работы щитовидной железы, половых желёз, сахарный диабет.

Противостоять коронавирусу человеку помогает генетическая память, некоторых, возможно, она делает неуязвимыми для COVID-19, отметил врач.

«Генетическая память передаётся через ДНК, можно сказать, что клеточная память врождённого иммунитета записана на жёстком диске, и это передаётся поколениям. Поэтому иммунитет некоторых людей может быть устойчивым к коронавирусу», – рассказал Жемчугов.

Конечно, в борьбе за своё здоровье не стоит недооценивать врага – микробов. Их сильные стороны обязательно нужно учитывать, чтобы победить. Так, по словам эксперта, важно помнить, что цель микробов, как и любых живых существ, – захватить территорию и размножиться. «Только у микробов частота мутаций в тысячи раз выше, такова их природа. Как только выработалась полезная мутация для того, чтобы занять территорию и размножаться, микробы её подхватывают. Так, они проникают в организм человека, «завладевают» им, и уже люди становятся переносчиками заразы. Кого-то микробы убивают, а кого-то оставляют, чтобы эти «кто-то» перенесли их на другие территории», – открыл неприглядную сторону природы врач.

Ещё один факт, о котором рассказал Жемчугов, – микробы приспосабливаются к человеческой иммунной системе. Так, бактерии, вызывающие чуму, адаптируются в организме в течение шести часов, вызывают бешеный иммунный ответ, то есть все иммунные клетки начинают хватать и поглощать микробы с огромной скоростью, а затем разносить их по всему организму, но сам «чумной» микроб не умирает в иммунных клетках, поэтому у чумы такая быстрая клиника вплоть до летального исхода.

Однако, вспомним, у человека есть генетическая память, у кого-то врождённый иммунитет к тому же коронавирусу, но такую защиту, любую защиту организма нужно поддерживать. Врач призывает не забывать о закаливании, о витаминах, особенно об омеге-3 и витамине D, содержащихся в рыбе. К тому же, скоро весна, а значит, будет больше солнечных дней, а значит, по словам эксперта, понадобится больше усилий вирусу, чтобы проникнуть в наш организм.

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