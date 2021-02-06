Политика Данилов: у Козака не три, а восемь каналов, СНБО в курсе

2021-02-06 13:30

У народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, правой руки Виктора Медведчука, всего восемь телеканалов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако он не назвал, какими еще пятью каналами, кроме "112 Украина", ZIK и NewsOne, владеет нардеп.

"Все эти восемь телеканалов нам известны, мы понимаем, что там происходило", – подчеркнул Данилов.

На некоторых телеканалах, попавших под санкции СНБО, официально работала один человек, а средняя зарплата была минимальной.

Данилов зачитал данные из отчетов, которые были в СНБО, когда готовилось решение об ограничительных мерах. Он указал, что официально на телеканалах работали не 1,5 тыс. журналистов, как утверждали представители медиа, а гораздо меньше.

Также секретарь СНБО анонсировал санкции против действующих народных депутатов. Часть из них, по его словам, ждет уголовная ответственность.

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