Коронавирус Китай одобрил противоковидную вакцину Sinovac. Такую заказала Украина

2021-02-07 10:45

Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech. Об этом в субботу, 6 февраля, заявили в компании.

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"Национальное управление по производству лекарственных препаратов (Китая - ред.) одобрило разработку новой вакцины, инактивированной коронавирусом", - говорится в сообщении.

Детали

Это вторая вакцина от COVID-19, получившая зеленый свет для широкого применения в Китае после того, как в декабре была одобрена вакцина, разработанная Пекинским институтом, входящим в государственную Китайскую национальную фармацевтическую группу (Sinopharm).

Как отмечает AFP, речь идет об "условном одобрении" на вторую вакцину от COVID-19 в стране - CoronaVac от Sinovac.

"Условное одобрение" было основано на результатах третьей фазы клинических испытаний CoronaVac за рубежом. Окончательные данные исследований еще не доступны, и результаты ее эффективности и безопасности требуют дальнейшего подтверждения, говорится в заявлении Sinovac, которое цитирует Global Times.

Вакцина уже внедрена для групп повышенного риска заражения коронавирусо, но субботнее одобрение китайских властей позволяет ее широкое применение, уточняет AFP.

Условное одобрение помогает продвигать на рынок лекарства для оказания неотложной помощи в тех случаях, когда клинические испытания еще не соответствуют стандартам, но показывают, что методы лечения будут работать.

Одобрение было получено после нескольких испытаний вакцины - как внутри страны, так и за рубежом, в частности в Бразилии и Турции, говорится в заявлении Sinovac.

Ситуация с вакцинацией от COVID-19 в Украине

Украина, где еще не стартовала вакцинация, заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Такие заявления звучат на фоне обнародованных результатов исследований относительно эффективности этой вакцины на уровне 50,38% в Бразилии, которая также договорилась об этой вакцине и уже начала массово прививать людей 18 января. Вакцину также уже начали применять в Турции и Индонезии - с 13-14 января.

Министр здравоохранения Маским Степанов ранее заявлял, что в феврале Украина должна получить 700 тыс. доз китайской вакцины Sinovac.

Он также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Старт вакцинации в Украине ожидается в середине февраля.

Стоит отметить, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что если китайская вакцина компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина заключила контракт, не пройдет финальную стадию клинических испытаний, средства Украине вернут в полном объеме.

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