Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине начало заметно снижаться

2022-02-22 15:15

В Украине зафиксировано 24 440 новых случаев коронавируса, от осложнений погибли 287 человек.

Как сообщает Минздрав, больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

За сутки госпитализировали 1553 человека, выздоровели - 33 238 человек. Протестировано методом ПЦР - 39762 человека, методом ИФА - 4890, экспресс-тестами - 52 320.

При этом темпы вакцинации продолжают постепенно нарастать. 21 февраля в Украине вакцинировано от коронавируса более 56 726 человек. Первую дозу получили 15 443 человека, вторую дозу - 26 027 людей, дополнительную дозу получили 350 человек, бустерную - 14 906 людей.

За все время вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 695 804 человека, получили две дозы - 15 148 026 граждан, дополнительную дозу - 26 860 человек, а бустерную - 683 414 украинцев.