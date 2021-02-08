Политика Стало известно, как Байден относится к Украине: в США сделали важное заявление

2021-02-08 18:30

 

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин заявила, что президент Джо Байден продолжит поддерживать Украину, как это делает американский Конгресс. Об этом она сказала в понедельник, 8 февраля, на всеукраинском форуме Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Байден уже заявлял, что он является серьезным сторонником Украины, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, и он будет поддерживать Украину, так же, как это делал Конгресс Соединенных Штатов", - сказала Квин.

Она также отметила, что Конгресс США всегда имел очень серьезную двухпартийную поддержку Украины, и это будет продолжаться во времена новой администрации.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в отличие от предыдущего президента Дональда Трампа, Байден демонстрирует заинтересованность усилить роль США в решении конфликта в Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Байдена в урегулировании на Донбассе.

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