Кремль планирует перед выборами раздать россиянам деньги - Reuters

Российские власти рассматривают возможность новых социальных выплат на сумму более 6 млрд долларов перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года.
Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники
Детали: По информации двух правительственных источников такую выплату планируют для преодоления недовольством падением уровня жизни.
Сами выплаты должен вскоре анонсировать президент РФ Владимир Путин, указав, что последние масштабные "протестные акции ударили по курсу рубля".
В Кремле пока отрицают, что таким образом власть пытается "гасить эффект от протестов".
Один из источников издания указывает, что речь идет о помощи общим размером около 500 млрд рублей. Другой собеседник сказал, что ее объем составит 0,5% от прогнозируемого ВВП России на 2021 (580 млрд рублей).
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