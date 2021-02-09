Мир В приложениях Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой

2021-02-09 15:46

В Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой. 81%, пользователей Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще 18% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.

На работу приложения жалуются в Украине, Беларуси, Франции, Австрии, РФ и еще некоторых странах Европы.

Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, на работу мессенджеров жалуются преимущественно жители стран Европы.

При этом у пользователей WhatsApp также возникают проблемы с подключением. Не могут подключиться к серверу 86% пользователей, а 18% - пожаловались на сложности при авторизации. На проблемы с WhatsApp жалуются в странах Центральной Европы, а также в России, Испании, Италии и Португалии.

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