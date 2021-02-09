Коронавирус Украина может запретить использование вакцины AstraZeneca для пенсионеров, - Степанов

2021-02-09 15:14

Украина может ограничить и даже полностью запретить использование препарата AstraZeneca (англо-шведская фармацевтическая компания) для вакцинации пожилых украинцев.

"Мы достаточно четко отслеживаем информацию касательно ее использования (вакцины AstraZeneca) по разным возрастным группам. Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие факты, то будем говорить", - заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире ICTV.

Правда, по его словам, на данный момент еще не достаточно фактов для такого решения. При этом ряд стран ЕС уже отказались прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca.

Главный медик страны также отметил, что препарат AstraZeneca - это самая распространенная вакцина, которую использует глобальная программа ВОЗ - COVAX.

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