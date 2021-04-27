Мир США отдаст другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca, на которые FDA не выдало разрешения

2021-04-27 13:02

Соединенные Штаты выделят другим странам миллионы доз вакцины от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, сообщил в своем Twitter главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт.

"США выделят другим странам 60 миллионов доз AstraZeneca", - уточнил он, добавив, что вакцины передадут по мере их поступления. Он не уточнил, когда именно это произойдет и в какие страны Вашингтон отправит препарат.

Известно, что у США есть большой запас вакцины AstraZeneca, но она не используется, поскольку Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) еще не выдало разрешение на ее применение.

"Именно поэтому Штаты рассматривают вариант передачи препарата другим странам", - заявил координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс.

"Учитывая большой запас вакцин, который уже есть в США и который был разрешен FDA, и учитывая, что вакцина AstraZeneca не разрешена для использования в США, нам не нужно использовать вакцину AstraZeneca здесь в течение следующих нескольких месяцев. Поэтому США рассматривают варианты передачи доз AstraZeneca другим странам ", - заявил представитель Белого дома Джефф Зиентс.

По его словам, около 10 млн доз вакцины AstraZeneca готовы к использованию и должны пройти окончательную проверку FDA, вероятно, в ближайшие несколько недель. Еще около 50 миллионов доз находятся "на различных стадиях производства" и могут быть готовы к отправке в мае и июне. Дозы вакцины AstraZeneca в США были произведены на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе.