Коронавирус Власти Эстонии решили продолжить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca

2021-03-17 13:43

В Эстонии решили продолжить использовать вакцину AstraZeneca. К такому выводу пришла экспертная комиссия по иммунопрофилактике.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможные убытки. Мы решили, что вакцинация продолжится. Пока нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", - пояснила член экспертной комиссии Ирья Лутсар (Irja Lutsar).

По ее словам, уже завтра комиссия соберется вновь и обсудит письменный отчет Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

"Там будут описаны все детали, после этого будем решать дальше. Все зависит от того исследования", - добавила Лутсар.

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