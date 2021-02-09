Коронавирус Зеленский анонсировал "паспорта иммунитета" к Covid-19 для украинцев

2021-02-09 20:30

 

В Украине отменят карантинные запреты для людей, которые переболели коронавирусом или уже вакцинировались от Covid-19. Сейчас в Кабмине разрабатывают методологию, как это будет происходить. Об этом во время пресс-конференции по случаю открытия Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Мы будем, как государство и мы ... уже практически разработали план, чтобы отменять любые запреты для людей, которые вакцинировались или уже переболели Covid-19. Нельзя быть постоянно в напряженном формате ограничений", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский еще раз повторил, что готов своим примером показать, что нужно вакцинироваться. Также он заявил, что вакцинирует и своих родителей.

Дополнение

Отметим, что отмена ограничений для людей с иммунитетом к Covid-19 имеет условное название "паспорта иммунитета". Много эпидемиологов и инфекционистов сходятся во мнении, что иммунные паспорта являются эффективным противоэпидемическим мероприятием.

То есть наличие антител, которые защищают от повторного инфицирования коронавирусом, является обоснованным обстоятельством для ослабления карантина для иммунного лица.

Напомним, что проверить наличие иммунитета к Covid-19 можно только с помощью ИФА-теста на антитела.

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