Из-за множества мутаций коронавируса вакцинация может стать обязательной и ежегодной

Глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски в эфире телеканала CNBC допустил, что в свете быстрых мутаций нового коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации.
Как он подчеркнул, вирус меняется очень быстро, что, вероятно, скажется на эффективности вакцин.
"Думаю, по мнению большинства, в течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа. Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки", - отметил Горски.
Напомним, в конце января компания отчиталась об эффективности своего препарата, которая оценивается в 72%, и направила запрос на одобрение применения данного препарата. Пока в США разрешено применение двух вакцин - от компаний Pfizer/BioNTech и от Moderna.
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