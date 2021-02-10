Спорт Селезнёв сделал амбициозное заявление насчет завершения карьеры

2021-02-10 20:10

 

Украинский нападающий Евгений Селезнёв высказался насчет возможного завершения карьеры после скандала с Колосом.

"Ставки на то, что я объявлю о завершении карьеры? Если хотите проиграть деньги, то ставьте. Пока не побью рекорд по голам в чемпионатах Украины, никто меня не уберет из футбола", – поделился Селезнёв в шоу Бомбардир.

Отметим, что Селезнёв расположился на третьей строчке бомбардиров чемпионатов Украины со 116 забитыми мячами, уступая Максиму Шацких и Сергею Реброву 7 голами.

Напомним, Селезнёва отчислили из Колоса якобы из-за нарушения режима – СМИ утверждали, что он выпивал с Андреем Ворониным накануне спарринга с брестским Рухом. Тренер московского Динамо подтвердил встречу с Евгением, но категорически отрицает употребление алкоголя.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Итальянский клуб неожиданно отказался от услуг Коваленко в Лиге чемпионов

2021-02-03 19:00

Перед отчислением из "Колоса" Селезнев выпивал в Турции с Ворониным, - СМИ

2021-02-02 18:30

Это все бред! Селезнев прокомментировал скандальное отчисление из Колоса

2021-02-01 20:30

"Колос" отчислил Селезнева за нарушение режима: стали известны новые подробности

2021-02-01 16:30

Еще новости в разделе "Спорт"

Селезнёв сделал амбициозное заявление насчет завершения карьеры

2021-02-10 20:10

В УПЛ назвали сроки возможного возвращения фанатов на трибуны

2021-02-09 19:00

видео Джойс рассказал, что ему нужно сделать для победы над Усиком

2021-02-03 21:30

Итальянский клуб неожиданно отказался от услуг Коваленко в Лиге чемпионов

2021-02-03 19:00
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Селезнёв сделал амбициозное заявление насчет завершения карьеры 2021-02-10 20:10
В УПЛ назвали сроки возможного возвращения фанатов на трибуны 2021-02-09 19:00
видео Джойс рассказал, что ему нужно сделать для победы над Усиком 2021-02-03 21:30
Итальянский клуб неожиданно отказался от услуг Коваленко в Лиге чемпионов 2021-02-03 19:00