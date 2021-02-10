Спорт Селезнёв сделал амбициозное заявление насчет завершения карьеры

2021-02-10 20:10

Украинский нападающий Евгений Селезнёв высказался насчет возможного завершения карьеры после скандала с Колосом.

"Ставки на то, что я объявлю о завершении карьеры? Если хотите проиграть деньги, то ставьте. Пока не побью рекорд по голам в чемпионатах Украины, никто меня не уберет из футбола", – поделился Селезнёв в шоу Бомбардир.

Отметим, что Селезнёв расположился на третьей строчке бомбардиров чемпионатов Украины со 116 забитыми мячами, уступая Максиму Шацких и Сергею Реброву 7 голами.

Напомним, Селезнёва отчислили из Колоса якобы из-за нарушения режима – СМИ утверждали, что он выпивал с Андреем Ворониным накануне спарринга с брестским Рухом. Тренер московского Динамо подтвердил встречу с Евгением, но категорически отрицает употребление алкоголя.

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