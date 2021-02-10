Коронавирус Кабмин запретил регистрировать в Украине российские вакцины от коронавируса

2021-02-10 21:00

Кабинет министров Украины утвердил постановление о государственной регистрации вакцин от COVID-19. Документ запрещает регистрировать вакцины и другие профилактические средства от коронавирусной инфекции производства РФ на том основании, что это государство-агрессор.

Постановление от 8 февраля под №95 опубликовано на правительственном портале.

Полное название постановления - "Некоторые вопросы государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения". Документ утверждает порядок регистрации указанных препаратов.

В нем сказано, что вопрос ответственности производителей вакцин регулируется договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX. А проведение экспертной оценки соотношения "польза / риск" и проверки материалов на их подлинность при государственной регистрации вакцин возлагается на государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Последний абзац касается препаратов из России.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается", - говорится в постановлении.

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