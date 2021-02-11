ВОЗ указала на провал стратегии вакцинации, который может стоить миллионы жизней

Из 128 млн уже введенных доз вакцины более трех четвертей этих прививок сделали всего в 10 странах, на которые правда приходится 60% мирового ВВП.
Так, в 130 странах мира, где живет 2,5 млрд человек, не сделали ни одной прививки от коронавируса. Украина – в том числе.
"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, и подорвет восстановление мировой экономики", – сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения.
ЮНИСЕФ и ВОЗ призвали мировых лидеров "взглянуть за пределы своих границ" и использовать стратегию вакцинации, которая может фактически положить конец пандемии. Кроме того, производителей вакцин от коронавируса попросили справедливо распределять ограниченный запас препарата.
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