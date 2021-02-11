Политика ВОЗ указала на провал стратегии вакцинации, который может стоить миллионы жизней

2021-02-11 08:39

 Из 128 млн уже введенных доз вакцины более трех четвертей этих прививок сделали всего в 10 странах, на которые правда приходится 60% мирового ВВП.

Так, в 130 странах мира, где живет 2,5 млрд человек, не сделали ни одной прививки от коронавируса. Украина – в том числе.

"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, и подорвет восстановление мировой экономики", – сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения.

ЮНИСЕФ и ВОЗ призвали мировых лидеров "взглянуть за пределы своих границ" и использовать стратегию вакцинации, которая может фактически положить конец пандемии. Кроме того, производителей вакцин от коронавируса попросили справедливо распределять ограниченный запас препарата.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

На границе с Польшей задержали большую группу рабочих с фальшивыми документами

2021-02-11 09:37

ЕС давит на Украину по выполнению требований МВФ: перед Шмыгалем помахали €600 млн

2021-02-10 18:30

Пенсионный возраст повысят в Украине, дата и что еще изменится: "С работы прямиком на цвынтар"

2021-02-10 17:00

В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранных граждан

2021-02-10 15:16

Еще новости в разделе "Политика"

ВОЗ указала на провал стратегии вакцинации, который может стоить миллионы жизней

2021-02-11 08:39

Зеленский планирует заменить Разумкова на посту спикера Рады – источники

2021-02-10 17:30

Боевики готовят большие перемены на Донбассе: Леонид Кравчук раскрыл детали

2021-02-10 16:30

Шоумен Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" - названа реальная причина

2021-02-10 15:45
Все статьи раздела "Политика"

Политика

ВОЗ указала на провал стратегии вакцинации, который может стоить миллионы жизней 2021-02-11 08:39
Зеленский планирует заменить Разумкова на посту спикера Рады – источники 2021-02-10 17:30
Боевики готовят большие перемены на Донбассе: Леонид Кравчук раскрыл детали 2021-02-10 16:30
Шоумен Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" - названа реальная причина 2021-02-10 15:45