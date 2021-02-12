Мир Продажа TikTok в США сорвана из-за угрозы национальной безопасности

2021-02-12 12:15

Продажа части Соцсети TikTok китайской компании ByteDance американским компаниям Oracle и Walmart пока приостановлена, сообщает The Wall Street Journal.

Угрозы безопасности со стороны китайского технологического гиганта стали причиной остановки процесса продажи платформы.

Тем не менее ByteDance продолжают вести переговоры со спецслужбами США насчет данных американцев и недопущения доступа к ним китайского правительства.

На решение также повлияло то, что защита ByteDance в американских судах смогла успешно оспорить запрет экс-президента США Дональда Трампа на работу в стране. Администрация президента Джо Байдена хочет добиться от TikTok защиты данных не запретительными мерами, а, к примеру, через создание компании-посредника для работы с такими данными.

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