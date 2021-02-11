Коронавирус В Японии стартует массовая вакцинация населения от коронавируса

2021-02-11 15:46

В Японии на следующей неделе стартует массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививки вакциной американской компании Pfizer сделают медработникам.

"Мы начнем ставить прививки в середине следующей недели после подтверждения эффективности и безопасности препарата. Нам потребуется сотрудничество местных органов власти, врачей и медсестер, ответственных за процесс", - заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Как сообщает NHK, примерно в апреле вакцинировать начнут пожилых граждан Японии. После них прививки будут сделаны людям с хроническими заболеваниями.

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