Спорт Лионель Месси сыграл 900-й матч в своей карьере - всего сумел забить 722 гола

2021-02-11 14:11

В рамках первого полуфинального поединка Кубка Испании Барселона на выезде проиграла Севильи (0:2). Для лидера каталонского клуба Лионеля Месси данный поединок стал знаковым.

Как сообщает MessiStats, этот матч стал для аргентинского футболиста 900-м в карьере, включая игры за "сине-гранатовых" и за сборную Аргентину.

За Барселону Месси провел 758 матчей, в которых забил 651 гол и отдал 261 результативную передачу. В составе национальной команды аргентинец сыграл 141 поединок, забил 71 гол и выполнил 42 голевых передачи.

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