Мир Режиссер Эмир Кустурица укололся российской вакциной Спутник V

2021-02-12 19:30

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился вакциной от коронавируса Спутник V. Вторая инъекция ему будет сделана 17 февраля.

По мнению 66-летнего режиссера, многие жители Сербии доверяют этому препарату от COVID-19.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80 процентов сербов верят в эффективность Спутника V. Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии", - заявил Кустурица.

Ранее стало известно, что принц Чарльз c супругой Камиллой привились от COVID. Также вакцинировался от коронавируса Папа Римский Франциск. Разумеется, ни члены королевской семьи, ни понтифик не отдали предпочтение российскому препарату.

Напомним, ученые поставили под вопрос безопасность вакцины Спутник V. Были выявлены серьезные ошибки и неточности в данных исследований препарата. Микробиологи и инфекционисты уверены, что заявления об эффективности российской вакцины нельзя воспринимать всерьез.

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