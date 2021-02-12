Мир Режиссер Эмир Кустурица укололся российской вакциной Спутник V

2021-02-12 19:30

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился вакциной от коронавируса Спутник V. Вторая инъекция ему будет сделана 17 февраля. 

По мнению 66-летнего режиссера, многие жители Сербии доверяют этому препарату от COVID-19.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80 процентов сербов верят в эффективность Спутника V. Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии", - заявил Кустурица.

Ранее стало известно, что принц Чарльз c супругой Камиллой привились от COVID. Также вакцинировался от коронавируса Папа Римский Франциск. Разумеется, ни члены королевской семьи, ни понтифик не отдали предпочтение российскому препарату.

 Напомним, ученые поставили под вопрос безопасность вакцины Спутник V. Были  выявлены серьезные ошибки и неточности в данных исследований препарата. Микробиологи и инфекционисты уверены, что заявления об эффективности российской вакцины нельзя воспринимать всерьез.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Экс-губернатор Одесчины: Отказываться от российской вакцины в отсутствие любой другой – бред

2021-02-10 09:26

Глава МОЗ Украины сравнил китайскую вакцину Sinovac с iPhone

2021-02-09 13:42

Сколько миллиардов долларов заработает Pfizer на продаже вакцины

2021-02-04 09:10

Армения без испытаний одобрила российскую вакцину от коронавируса Спутник V

2021-02-02 14:45

Еще новости в разделе "Мир"

Вступает в силу год белого быка: советы астролога и простой оберег для укрепления здоровья

2021-02-12 22:12

Instagram начинает удалять аккаунты пользователей - за что можно потерять учетку

2021-02-12 21:36

Режиссер Эмир Кустурица укололся российской вакциной Спутник V

2021-02-12 19:30

Продажа TikTok в США сорвана из-за угрозы национальной безопасности

2021-02-12 12:15
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Вступает в силу год белого быка: советы астролога и простой оберег для укрепления здоровья 2021-02-12 22:12
Instagram начинает удалять аккаунты пользователей - за что можно потерять учетку 2021-02-12 21:36
Режиссер Эмир Кустурица укололся российской вакциной Спутник V 2021-02-12 19:30
Продажа TikTok в США сорвана из-за угрозы национальной безопасности 2021-02-12 12:15