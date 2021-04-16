Мир Россия вернула Словакии деньги за уже переданные 200 тысяч доз вакцины Спутник V

2021-04-16 18:33

Скандал вокруг поставок российской вакцины от коронавируса Спутник V в Словакию получил продолжение. Вице-премьер страны Игорь Матович заявил, что РФ вернула деньги за уже переданные 200 тысяч доз препарата.

Таким образом договоренность о поставках двух миллионов доз препарата, заключенная прежним правительством Словакии, фактически признана недействительной.

По данным медицинского регулятора, Россия продала Словакии вакцину Спутник V, которая отличается от одобренной научным журналом TheLancet.

Матович назвал это сообщение "вводящим в заблуждение" и назвал его частью кампании против российской вакцины.

Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку из-за  намерения приобрести российскую вакцину, несмотря на то, что препарат не получил одобрения европейского и местного регулятора.

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