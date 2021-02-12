Украина Василий Вирастюк дипломатично ответил на критику своего выдвижения в депутаты

2021-02-12 16:33

Кандидат в народные депутаты и сильнейший человек планеты Василий Вирастюк ответил на критику в Соцсетях по поводу его выдвижения.

На своей странице в Facebook известный спортсмен поблагодарил друзей за поддержку.

"Несмотря на вчерашний шквал негатива в мою сторону, хочу обратиться и поблагодарить вас друзья. Настоящие друзья, те кто выразил слова поддержки. Они мне были крайне необходимы", – написал он.

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Также Вирастюк опубликовал фото с собой и цитатой: "Запечатлейте себе в памяти: все жалеют слабых, зависть надо заслужить".

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