Политика Драки в Раде прекратятся! Василия Вирастюка выдвинули кандидатом в народные депутаты

2021-02-11 11:42

Политсила президента Владимира Зеленского  "Слуга народа" намерена выдвинуть самого сильного человека планеты  Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 (г. Надворная Ивано-Франковской области).

Как сообщает LB.ua, ссылаясь на источники, кандидатуру Вирастюка утвердят во время съезда партии 11 февраля, говорится в сообщении.

На этом округе также будут баллотироваться от партии "Европейская солидарность" – волонтер Маруся Зверобой, "За майбутнє" – бывший директор курорта "Буковель" Александр Шевченко и представитель "Свободы" – бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады Руслан Кошулинский.

ЦИК назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №87 на 28 марта 2021 года. Выборы назначены в связи с тем, что избранный в этом округе нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович подал заявление о сложении мандата. Он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области. 17 ноября Верховная Рада проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрийовича.

Василий Вирастюк является рекордсменом Книги рекордов Украины. Как сообщает gordonua, летом 2020 года спортсмен перенес операцию – ему провели протезирование опоры на правой ноге. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, сильнейший человек мира получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

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