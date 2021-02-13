Мир Москва готова к разрыву с Евросоюзом, - Лавров

2021-02-13 13:00

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире YouTube-канала Соловьёв Live, сообщает «Хвиля» со ссылкой на видео, опубликованное Тelegram-каналом "Раньше всех. Ну почти".

«Исходим из того, что мы готовы (к разрыву с Евросоюзом). В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал глава МИД РФ.

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