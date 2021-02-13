Коронавирус В Украине готовы доставлять вакцину от COVID-19 в разные регионы: как это будет происходить

2021-02-13 14:00

Логистика доставки вакцины от COVID-19 во все регионы Украины полностью отработана. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

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“В зависимости от того, какая это вакцина — Pfizer или AstraZeneca, — она ​​направляется на разные склады. Есть отдельный склад для Pfizer, отдельный — для AstraZeneca, потому что там разные условия для хранения. После этого идет логистика — развоз по регионам. Уже сейчас сформированы около 600 мобильных групп, которые будут заниматься именно вакцинацией. Они сформированы в основном на базе семейных врачей. С ними Минздрав вместе с департаментами здравоохранения каждой области отработали весь механизм: как они едут, вакцинируют, и кто эти люди, кого вакцинируют”, — рассказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, если речь идет о вакцине компании Pfizer, то в регион направляться пятидневное количество препарата, так как именно пять дней вакцина может храниться при температуре выше минус 70 градусов.

Детали

По словам Тимошенко, на первом этапе вакцинировать будут медиков, работающих с больными COVID-19. Поэтому мобильные группы приедут в больницы и сделают прививки персонала в течение 20 дней, ведь срок между первой вакцинацией и второй — именно 20 дней.

Ответственность за то, чтобы вся логистика работала, лежит как на центральных органах власти, так и на облгосадминистрациях и местной власти.

Ситуация с вакцинацией от COVID-19 в Украине

Украина, где еще не стартовала вакцинация, заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя — Sinovac Biotech. Речь идет про 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги — а это чуть меньше миллиарда гривен — в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Сделка проводится через компанию-посредника в Украине “Лекхим”, которую выбрал сам производитель.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявлял, что в феврале Украина должна получить 700 тыс. доз китайской вакцины Sinovac.

Он также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украине должны поставить 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

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