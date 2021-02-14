Экономика Миссия МВФ закончила работу в Украине. Что говорят в Кабмине

2021-02-14 11:00

 

Кабинет министров Украины планирует продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом после завершения работы миссии фонда. Правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для выделения денег.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ", - написал он.

Как отметил Шмыгаль, во время работы миссии договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения, а правительство четко понимает ожидаемые результаты.

"За время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог. Это вопросы в сфере антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации", - сообщил он.

По его словам, "по всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by".

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

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