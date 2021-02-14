Как влияет на здоровье дата вашего рождения

Ученые считают, что подверженность беременных женщин определенным сезонным условиям может быть фактором для здоровья ребенка. Например, женщина, которая была беременна в теплые месяцы, может быть более подвержена воздействию витамина D, в то время как женщина, беременность которой наступила в более холодные месяцы, может быть подвержена воздействию вируса гриппа.

Конечно, не стоит относиться к данным слишком серьезно, но может иметь смысл принять их во внимание и уделить больше внимания своим слабым сторонам.

Январь

Люди, рожденные в этом месяце, должны заботиться о своем сердце, уделяя особое внимание артериальному давлению, холестерину и весу.

Февраль

У рожденных в последний месяц зимы больше шансов заболеть бронхитом, а также злокачественными опухолями легких. Поэтому лучше не курить и отказаться от этой привычки, если вы уже приобрели ее.

Март

Как и люди, рожденные в январе, мартовские младенцы особенно подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с кровообращением.

Апрель

Береги свое сердце!

Май

Возможно, самые здоровые люди рождаются в последний месяц весны: исследование не обнаружило корреляции с болезнями. Повезло тебе!

Июнь

Ваше слабое место - дыхательная система. Те, кто родился в июне, имеют более высокий риск развития астмы.

Июль

Еще одна удача: у июльских детей не обнаружено «своих» болезней.

Август

Если ваш день рождения приходится на последний месяц лета, обратите особое внимание на глаза: вы особенно подвержены риску развития глазных инфекций.

Сентябрь

Людям, родившимся в первый месяц осени, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью: согласно исследованию, у них повышен риск развития глазных и респираторных инфекций, астмы и проблем с психическим здоровьем.

Октябрь

Если вы родились в октябре, позаботьтесь о своих легких, желудке, глазах, а также будьте осторожны во время сезона гриппа и вирусов.

Ноябрь

Согласно исследованию, дети, рожденные в ноябре, часто страдают синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, имеют проблемы с обучением и более уязвимы для тонзиллита и кишечных заболеваний.

Декабрь

Исследователи не обнаружили корреляции с риском серьезных заболеваний у тех, кто родился в декабре, но отметили повышенную склонность к синякам.

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