Как влияет на здоровье дата вашего рождения

Ученые считают, что подверженность беременных женщин определенным сезонным условиям может быть фактором для здоровья ребенка. Например, женщина, которая была беременна в теплые месяцы, может быть более подвержена воздействию витамина D, в то время как женщина, беременность которой наступила в более холодные месяцы, может быть подвержена воздействию вируса гриппа.
Конечно, не стоит относиться к данным слишком серьезно, но может иметь смысл принять их во внимание и уделить больше внимания своим слабым сторонам.
Январь
Люди, рожденные в этом месяце, должны заботиться о своем сердце, уделяя особое внимание артериальному давлению, холестерину и весу.
Февраль
У рожденных в последний месяц зимы больше шансов заболеть бронхитом, а также злокачественными опухолями легких. Поэтому лучше не курить и отказаться от этой привычки, если вы уже приобрели ее.
Март
Как и люди, рожденные в январе, мартовские младенцы особенно подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с кровообращением.
Апрель
Береги свое сердце!
Май
Возможно, самые здоровые люди рождаются в последний месяц весны: исследование не обнаружило корреляции с болезнями. Повезло тебе!
Июнь
Ваше слабое место - дыхательная система. Те, кто родился в июне, имеют более высокий риск развития астмы.
Июль
Еще одна удача: у июльских детей не обнаружено «своих» болезней.
Август
Если ваш день рождения приходится на последний месяц лета, обратите особое внимание на глаза: вы особенно подвержены риску развития глазных инфекций.
Сентябрь
Людям, родившимся в первый месяц осени, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью: согласно исследованию, у них повышен риск развития глазных и респираторных инфекций, астмы и проблем с психическим здоровьем.
Октябрь
Если вы родились в октябре, позаботьтесь о своих легких, желудке, глазах, а также будьте осторожны во время сезона гриппа и вирусов.
Ноябрь
Согласно исследованию, дети, рожденные в ноябре, часто страдают синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, имеют проблемы с обучением и более уязвимы для тонзиллита и кишечных заболеваний.
Декабрь
Исследователи не обнаружили корреляции с риском серьезных заболеваний у тех, кто родился в декабре, но отметили повышенную склонность к синякам.
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