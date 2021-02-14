Спорт Луческу подтвердил: польский гранд арендовал двух футболистов "Динамо"

2021-02-14 13:00

Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу подтвердил информацию относительно аренды польской "Легией" двух украинских игроков - нападающего Назария Русина и защитника Артема Шабанова. Об этом информирует пресс-центр "бело-синих".

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“Артем пропустил очень много из-за травмы и операции. Ему было трудно входить в игровой ритм. В таком возрасте ему нужно играть. Когда появилась возможность с „Легией“, я пообещал, что отпущу его в Варшаву. Он хорошо сыграл против „Легии“ на собрании, наверное, там его и заметили. Ни в коем случае не идет речь о том, что он покинет команду — Шабанов едет в аренду на три месяца.

Русин? „Легия“ — это качественная команда европейского уровня, которая борется за чемпионство. И они изъявили желание видеть Русина в своем составе. Ему нужно сменить обстановку, почувствовать этот европейский уровень. Думаю, это пойдет только на пользу. Кроме игроков, которые у нас на скамейке запасных, у нас есть очень перспективная молодежь, которая должна сделать шаг во взрослый футбол”, — отметил Луческу.

Дополнение

Шабанов и Русин получали очень мало игрового времени в первой половине сезона — только 3 поединка на двоих.

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