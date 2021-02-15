Политика В ТКГ признали, что обострение ситуации на Донбассе неизбежно

2021-02-15 13:12

Обострение в зоне ООС неизбежно и его следует ожидать ближе к лету. Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

"Я считаю, что оно (обострение ситуации на Донбассе) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - считает Арестович.

По его словам, переговоры по Донбассу идут очень вяло, а перемирие "висит на волоске".

"Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, то, возможно, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте", - отметил советник.

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