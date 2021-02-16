Коронавирус Ученые выяснили, что после вакцинации заражение возможно, но есть важный нюанс

2021-02-16 09:14

В Израиле провели исследование влияния препарата против коронавируса от американской компании Pfizer на ход болезни. Оно показало, что эта вакцина на 92% снижает риск тяжелых осложнений.

По данным израильских СМИ, при исследовании учтены показатели 1,2 млн жителей страны. Среди них половина уже прошла кампанию иммунизации, а половина еще нет. По словам профессора Рана Балицера, который является директором исследовательского института "Клалит" и консультантом координатора программы "Маген Исраэль", ранее ученые исследовали только влияние вакцины на заражаемость COVID-19. Однако последний эксперимент впервые позволил оценить, как меняются симптомы болезни.

Впервые была отдельно изучена эффективность вакцины для пациентов, старше 70 лет. Ведь производитель препарата Pfizer из-за ускоренных темпов клинических испытаний не успел заняться изучением этого вопроса досконально.

Было установлено, что если человек все же заражался коронавирусом после получения прививки, то количество проявлений его симптомов снижалось на 94%. Кроме того, вероятность тяжелой формы также падала на 92%.

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