Политика «Слуги» собираются обсудить вопрос растаможки евроблях и оборот оружия

2021-02-15 18:30

 

В понедельник фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Народные депутаты планируют обсудить законопроекты об обороте оружия и растаможке авто на еврономерах.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в понедельник определят главные законопроекты недели. Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля - растаможка авто, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы", - говорится в сообщении.

Парламентарии обсудят следующие проекты:

№4335 об обороте гражданской огнестрельного оружия;

№№4643-д и 4644-д об упрощении и удешевлении растаможка автомобилей на европейских номерах.

Также депутаты рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за некоторые законы:

№2680 о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района, что противоречит нормам действующего законодательства;

№0850, предусматривающего приобретение права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости.

Как писалось, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия.

Напомним, в Украине начали штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации. Сразу несколько случаев остановки правоохранителями машин на еврономерах с последующим выписыванием протоколов на штраф на сумму 8500 гривен произошли в Харькове и области.

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