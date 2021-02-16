Спорт Хавбек Динамо Виктор Цыганков признан лучшим игроком года - забил 10 голов за сезон

2021-02-16 15:46

В Киеве прошла пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

В номинации лучший футболист УПЛ победу одержал хавбек Динамо Виктор Цыганков. В финальном голосовании он обошел двух игроков Шахтера – Тайсона и Тараса Степаненко.

В текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав три результативные передачи.

А вот лучшим молодым игроком был признан защитник киевского Динамо Илья Забарный, лучшим легионером в Украине — Тайсон, лучшим украинским легионером — Руслан Малиновский.

Напомним, победителя номинации выбирали представители клубов ПФЛ и УПЛ - проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.

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