Коронавирус Мужчина умер через восемь минут после COVID-вакцинации

2021-02-16 18:00

 

В Греции 85-летний мужчина скончался спустя восемь минут после вакцинации от COVID-19, сообщает Neakriti.gr.

По информации, инцидент произошел в университетской больнице города Ираклион на Крите.

После вакцинации мужчина сидел в приемной, после чего ему внезапно стало плохо. Медики сделали пациенту сердечно-легочную реанимацию и намеревались перевести в реанимацию, однако пенсионер скончался раньше.

Отмечается, что смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком. Врачи считают, что внезапная смерть совпала с моментом вакцинации.

Также известно, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Актер Михаил Боярский попал в больницу после вакцинации «Спутником V»: подробности

2021-02-16 21:30

В МИД подтвердили смерть украинского посла в Китае Сергея Камышева

2021-02-15 10:14

В Польше расследуют смерть 11 человек после вакцинации от короанвируса

2021-02-12 09:11

Тарифный кризис: после отсрочки Нафтогаз таки опубликовал цену газа для тепловиков

2021-02-10 22:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Актер Михаил Боярский попал в больницу после вакцинации «Спутником V»: подробности

2021-02-16 21:30

Мужчина умер через восемь минут после COVID-вакцинации

2021-02-16 18:00

Власти ЮАР решили вернуть миллион доз неэффективной COVID-вакцины AstraZeneca

2021-02-16 14:45

COVID-19 в Киеве: столица стала лидером по числу выздоровевших от коронавируса

2021-02-16 13:42
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Актер Михаил Боярский попал в больницу после вакцинации «Спутником V»: подробности 2021-02-16 21:30
Мужчина умер через восемь минут после COVID-вакцинации 2021-02-16 18:00
Власти ЮАР решили вернуть миллион доз неэффективной COVID-вакцины AstraZeneca 2021-02-16 14:45
COVID-19 в Киеве: столица стала лидером по числу выздоровевших от коронавируса 2021-02-16 13:42