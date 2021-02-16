Коронавирус Мужчина умер через восемь минут после COVID-вакцинации

2021-02-16 18:00

В Греции 85-летний мужчина скончался спустя восемь минут после вакцинации от COVID-19, сообщает Neakriti.gr.

По информации, инцидент произошел в университетской больнице города Ираклион на Крите.

После вакцинации мужчина сидел в приемной, после чего ему внезапно стало плохо. Медики сделали пациенту сердечно-легочную реанимацию и намеревались перевести в реанимацию, однако пенсионер скончался раньше.

Отмечается, что смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком. Врачи считают, что внезапная смерть совпала с моментом вакцинации.

Также известно, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

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