Коронавирус Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области: ситуация резко обострилась

2021-02-17 14:12

Ивано-Франковская область стала антилидером в Украине по интенсивности распространения китайского коронавируса нового типа.

Только за минувшие сутки в данном регионе диагностировали еще 646 случаев заражения. Обновленные данные опубликовал сайт СНБО.

Рост заболеваемости, который фиксируется в регионе еще с 4 февраля, стал поводом для собрания совещания под председательством президента, а разобраться с ситуацией накануне в область отправился главный санврач.

Сейчас на Франковщине подтверждено уже 56 500 случаев COVID-19. За сутки от последствий болезни умерли 9 человек, а всего вирус привел к 1067 летальным случаям.

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