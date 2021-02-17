Мир Еще одна страна выводит своих миротворцев из Афганистана - миссия длилась 20 лет

2021-02-17 13:45

Сегодня стало известно, что Новая Зеландия до мая полностью выведет своих военных из Афганистана.

"После 20-летнего присутствия Сил обороны Новой Зеландии в Афганистане, пришло время ее завершить", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

По ее словам, миссия в Афганистане "была одной из самых длинных в истории для Сил обороны Новой Зеландии".

"Хочу отметить десять новозеландцев, которые потеряли жизнь при исполнении обязанностей, а также более 3500 военных и других служащих, чью преданность превращению конфликта в мир мы всегда будем помнить", - подчеркнула глава правительства.

В свою очередь министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута добавила, что ситуация в Афганистане остается сложной, но внутригосударственный мирный процесс дает стране надежду на достижение длительного политического решения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире