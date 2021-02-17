Еще одна страна выводит своих миротворцев из Афганистана - миссия длилась 20 лет

Сегодня стало известно, что Новая Зеландия до мая полностью выведет своих военных из Афганистана.
"После 20-летнего присутствия Сил обороны Новой Зеландии в Афганистане, пришло время ее завершить", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
По ее словам, миссия в Афганистане "была одной из самых длинных в истории для Сил обороны Новой Зеландии".
"Хочу отметить десять новозеландцев, которые потеряли жизнь при исполнении обязанностей, а также более 3500 военных и других служащих, чью преданность превращению конфликта в мир мы всегда будем помнить", - подчеркнула глава правительства.
В свою очередь министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута добавила, что ситуация в Афганистане остается сложной, но внутригосударственный мирный процесс дает стране надежду на достижение длительного политического решения.
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