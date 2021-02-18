Коронавирус Коронавирус эволюционировал? Ученые заявили о выявлении первого гибридного штамма

2021-02-18 11:42

Американские ученые выявили совершенно новый гибридный штамм коронавируса, который мог возникнуть в результате слияния британского и калифорнийского вариантов.

Его обнаружила доктор Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории США и рассказала об этом во время конференции Нью-Йорской академии наук.

Как сообщает New Scientist, ученые также заговорили о новой фазе пандемии, связанной с появлением большего количества гибридных штаммов.

В последовательности выявленного генома есть характерные признаки того, что это рекомбинация двух разных вариантов COVID-19. Под рекомбинацией имеется ввиду эволюционная способность двум тесно связанным вирусам смешивать и объединять свои геномы в новых комбинациях. В отличии от обычной мутации, когда изменение только одно, в данном случае идет о многих изменениях.

Пока специалистам мало что известно о вероятном гибриде. Также нет данных о заразности нового вида. Сейчас зафиксирован один случай заражения этой версией вируса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире