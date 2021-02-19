Мир Требовал отмены карантина: за угрозы в Соцсетях мужчине светит до 15 лет тюрьмы

2021-02-19 15:27

В Чехии возбуждено дело об угрозе организации теракта в отношении мужчины, который в Соцсети грозился убить членов правительства.

"Криминалисты из Национального центра борьбы с организованной преступностью 16 февраля 2021 года возбудили уголовное преследование мужчины, который 11 и 12 февраля 2021 года в Соцсети разместил посты с угрозами физической ликвидации членов правительства Чехии. Свои угрозы он сопроводил фотографиями со сценами насилия", - сообщают СМИ со ссылкой на представителя правоохранительных органов республики Ярослава Ибегея.

Злоумышленник признал вину и дал показания по делу. Он объяснил следователям, что своим сообщением добивался того, чтобы правительство не продлевало карантин, срок которого истекал 14 февраля, до конца этого месяца.

По словам Ибегея, мужчина находится на свободе. В случае подтверждения вины ему грозит от пяти до 15 лет тюрьмы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире