Резкий скачок COVID-19: Минздрав назвал статистику на 20 февраля
2021-02-20 14:30
По состоянию на утро субботы, 20 февраля, в Украине зарегистрировали 1 299 967 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). Из них 6295 – обнаружены за прошедшие сутки.
Всего от болезни в нашей стране скончались 25 045 человек (+73 за сутки), а выздоровели – 1 144 516 пациентов (+4539 за сутки). Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Среди регионов Украины продолжает лидировать Ивано-Франковская область – 738 случаев COVID-19 за сутки. Далее идут Винницкая (554), Черновицкая (522), Львовская (420) области и город Киев (415 случаев).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 415 случаев;
- Винницкая область – 554 случая;
- Волынская область – 166 случаев;
- Днепропетровская область – 290 случаев;
- Донецкая область – 168 случаев;
- Житомирская область – 369 случаев;
- Закарпатская область – 414 случаев;
- Запорожская область – 132 случая;
- Ивано-Франковская область – 738 случаев;
- Киевская область – 325 случаев;
- Кировоградская область – 42 случая;
- Луганская область – 45 случаев;
- Львовская область – 420 случаев;
- Николаевская область – 163 случая;
- Одесская область – 144 случая;
- Полтавская область – 138 случаев;
- Ривненская область – 142 случая;
- Сумская область – 143 случая;
- Тернопольская область – 203 случая;
- Харьковская область – 280 случаев;
- Херсонская область – 35 случаев;
- Хмельницкая область – 210 случаев;
- Черкасская область – 127 случаев;
- Черновицкая область – 522 случая;
- Черниговская область – 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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