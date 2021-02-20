Коронавирус Резкий скачок COVID-19: Минздрав назвал статистику на 20 февраля

2021-02-20 14:30

 

По состоянию на утро субботы, 20 февраля, в Украине зарегистрировали 1 299 967 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). Из них 6295 – обнаружены за прошедшие сутки.

Всего от болезни в нашей стране скончались 25 045 человек (+73 за сутки), а выздоровели – 1 144 516 пациентов (+4539 за сутки). Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Среди регионов Украины продолжает лидировать Ивано-Франковская область – 738 случаев COVID-19 за сутки. Далее идут Винницкая (554), Черновицкая (522), Львовская (420) области и город Киев (415 случаев).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 415 случаев;
  • Винницкая область – 554 случая;
  • Волынская область – 166 случаев;
  • Днепропетровская область – 290 случаев;
  • Донецкая область – 168 случаев;
  • Житомирская область – 369 случаев;
  • Закарпатская область – 414 случаев;
  • Запорожская область – 132 случая;
  • Ивано-Франковская область – 738 случаев;
  • Киевская область – 325 случаев;
  • Кировоградская область – 42 случая;
  • Луганская область – 45 случаев;
  • Львовская область – 420 случаев;
  • Николаевская область – 163 случая;
  • Одесская область – 144 случая;
  • Полтавская область – 138 случаев;
  • Ривненская область – 142 случая;
  • Сумская область – 143 случая;
  • Тернопольская область – 203 случая;
  • Харьковская область – 280 случаев;
  • Херсонская область – 35 случаев;
  • Хмельницкая область – 210 случаев;
  • Черкасская область – 127 случаев;
  • Черновицкая область – 522 случая;
  • Черниговская область – 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Когда смогут отменить карантин в Украине: глава Минздрава назвал условия

2021-02-17 17:00

Витренко назвал максимальную цену на газ в 2021 году

2021-02-16 20:30

В Украине готовы доставлять вакцину от COVID-19 в разные регионы: как это будет происходить

2021-02-13 14:00

Степанов ответил, могут ли украинцев заставить принудительно вакцинироваться от COVID-19

2021-02-13 11:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

«Конец бумажных трудовых книжек»: как будут учитывать стаж для пенсии

2021-02-20 15:00

Резкий скачок COVID-19: Минздрав назвал статистику на 20 февраля

2021-02-20 14:30

Инфекционист рассказал о коллективном иммунитете от коронавируса в украинцев

2021-02-20 13:00

Ученые доказали, что Польшу захватывает британский штамм коронавируса

2021-02-19 22:12
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

«Конец бумажных трудовых книжек»: как будут учитывать стаж для пенсии 2021-02-20 15:00
Резкий скачок COVID-19: Минздрав назвал статистику на 20 февраля 2021-02-20 14:30
Инфекционист рассказал о коллективном иммунитете от коронавируса в украинцев 2021-02-20 13:00
Ученые доказали, что Польшу захватывает британский штамм коронавируса 2021-02-19 22:12