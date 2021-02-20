Мир Путешествие на Марс: озвучены требования к марсианам-колонистам

2021-02-20 14:37

Какими качествами необходимо обладать для полета на Марс? Корреспондент BBC Future побеседовал с человеком, подбирающим астронавтов для экспедиции к Красной планете, которую планируется финансировать из частных источников.

Вы готовы отправиться в полный опасностей путь к далекому мертвому миру, навсегда оставив семью и друзей, и в конце концов умереть за 225 млн км от планеты, которую когда-то называли своим домом?

"Подходящий кандидат должен хотеть такой судьбы всем сердцем, - говорит Норберт Крафт, медицинский директор программы Mars One. - Марсианский колонист должен считать свое дело призванием, как военный репортер".

Вряд ли астронавтам угрожает опасность попасть под обстрел на Марсе - ну разве что Герберт Уэллс был прав по поводу существования марсиан, или что-то разладится в отношениях экипажа и люди начнут стрелять друг в друга.

Несмотря на, казалось бы, сомнительную привлекательность идеи навсегда покинуть Землю, более 200 тысяч человек со всего света уже подали заявки на участие в экспедиции, цель которой - основать на Марсе постоянно действующую колонию.

Некоммерческая организация, занимающаяся проектом, планирует собрать необходимую сумму денег, построить межпланетные корабли и отправить первых колонистов к Красной планете в течение ближайших 10 лет. Крафта же назначили ответственным за подбор первой партии потенциальных марсианских поселенцев.

Это, несомненно, удачный выбор. Получив медицинское образование в Австрии и отслужив медиком в австрийской армии, Крафт в течение 20 лет сотрудничал с американским, российским и японским космическими агентствами, изучая различные аспекты приспособляемости астронавтов к длительным полетам.

"Нынешняя работа дает мне замечательную возможность применить на практике весь мой накопленный опыт", - говорит он. Так каким же образом из 200 тысяч кандидатов будут отобраны первые космические колонисты?

"Я собираюсь провести их через множество испытаний, - говорит Крафт. - Надеюсь, когда они доберутся до Марса, то скажут: да это просто рай по сравнению с тем, через что нас заставил пройти Норберт!"

Этап 1. Физическая форма

Первый этап 10-летней программы подготовки астронавтов Mars One заключается в отборе по критериям здоровья. Отсеивают всех кандидатов, чья физическая форма не позволит им перенести перелет, включая хронических диабетиков, сердечников и астматиков.

"Мы очень строго подходим к отбору первых поселенцев, - говорит Крафт. - Позднее, когда на Марсе будет, скажем, 600 колонистов, и объем доступного им медицинского обслуживания увеличится, мы снизим планку".

Так может выглядеть колония на Марсе

Предъявляемые медицинские критерии схожи с теми, которые применяются космическими агентствами. От каждого из кандидатов при подаче заявки требовалось предоставить справку о состоянии здоровья за подписью квалифицированного врача.

По словам Крафта, результаты первого этапа оказались очень поучительными: "Некоторые из потенциальных участников узнали, что больны раком или нуждаются в операции по другим медицинским показаниям". Максимальный возраст кандидатов не ограничивается. Возможно, предсказуемо, наибольшее количество отсеянных пришлось на возрастную категорию от 30 до 50 лет.

Этап 2. Знания

Следующий этап заключается в относительно традиционном собеседовании с каждым из оставшихся кандидатов.

Пока до этой стадии дошли 660 человек, и в декабре прошлого года Крафт начал проводить с ними собеседования по видеосвязи через интернет.

Хотя при подаче заявки от кандидатов не требовали наличия университетского образования или даже каких-то конкретных навыков, подразумевается, что они должны обладать знаниями о Марсе и о планируемой экспедиции, а также отдавать себе отчет в том, на что идут.

Космическая теплица

Будущие колонисты должны будут уметь все - от выращивания овощей до починки туалета

"На этом этапе мы отсеиваем всех, кто не может связно объяснить, зачем они собираются лететь на Марс, почему они участвуют в программе, что вообще происходит", - говорит Крафт.

Доктор также надеется получить предварительное представление о том, насколько успешно тот или иной кандидат вольется в коллектив и каковы причины его желания полететь на Марс: "Я хочу услышать от них, почему, по их мнению, они станут незаменимыми членами экипажа и благополучно перенесут перелет".

Нет сомнений, что по результатам собеседований еще какому-то количеству кандидатов придется распрощаться с мечтой о Марсе. Однако основной объем отсева придется на оставшиеся два этапа.

Этап 3. Испытания в группе

Героям-одиночкам с раздутым эго в межпланетной экспедиции не место - для успешного полета к Марсу требуются люди, способные спокойно и надежно работать вместе, порой в условиях, опасных для жизни - без выяснения отношений друг с другом и не полагаясь на помощь Земли.

"Задержка связи [между Землей и Марсом в обе стороны при максимальном удалении планет друг от друга] будет составлять 40 минут, и экипажу зачастую придется действовать самостоятельно, не дожидаясь подсказок от центра управления", - говорит Крафт.

Для того, чтобы начать формирование экипажей, кандидатов подвергнут групповым испытаниям. Скорее всего, тренировки будут проходить в Нидерландах, где находится штаб-квартира Mars One. Экипажи будут создаваться по смешанному принципу из разнополых астронавтов с разными психотипами и навыками.

"Мой подход основан на концепции идеального экипажа, - говорит Крафт. - Можно быть распрекрасным астронавтом, совершенно неприспособленным к работе в команде. Такие кандидаты в нашем случае абсолютно не пригодны".

Этап 4. Изоляция

На протяжении нашей получасовой беседы у Крафта постоянно проскальзывает слово "изоляция". Одна из областей его специализации - эксперименты, в ходе которых будущих астронавтов запирают на несколько недель в симуляторах космических кораблей, чтобы посмотреть, насколько они способны эффективно функционировать в замкнутом пространстве.

При разговоре с Крафтом может даже сложиться впечатление, что ему особенно по душе именно этот этап отбора.

Кандидаты будут помещены в симулятор марсианской базы для изучения их способности к сосуществованию в замкнутой среде - ведь именно этим им и предстоит заниматься, если дело дойдет до реальной экспедиции.

До сих пор самым продолжительным подобным экспериментом был международный проект "Марс-500" - добровольцы провели 520 дней в симуляторе космического корабля в Подмосковье, имитируя полет к Марсу и возвращение на Землю.

"Эффект от пребывания в изоляционной камере весьма любопытен, - говорит Крафт, даже не пытаясь скрыть энтузиазм в голосе. - В таких экспериментах проявляются истинные черты характера человека".

Он продолжает: "Вспоминается один из похожих экспериментов, которые мы проводили в России. Участники всерьез хотели полететь в космос, но эксперимент они полностью провалили. В условиях изоляции попытки смухлевать просто не работают".

Кандидатов, успешно прошедших и этот этап, ожидают 10 лет интенсивной подготовки. Они будут приобретать знания, умения и навыки, необходимые для изолированной жизни на Марсе - от умения управлять космическим кораблем до способности починить сломавшийся туалет.

В таких экспериментах проявляется истинный характер человека, говорят исследователи

Даже если проект Mars One не увенчается основанием марсианской колонии, данные, полученные в процессе отбора, пригодятся космическим агентствам при планировании длительных пилотируемых экспедиций.

Впрочем, если компании удастся найти деньги для разработки, постройки и испытаний космического корабля, нет гарантии, что для экспедиции будет отобран кто-то из нынешней группы кандидатов.

"После 10 лет тренировок и обучения кандидаты должны продемонстрировать готовность к полету, - говорит Крафт. - Я говорю им, что они смогут считать себя членами экипажа лишь тогда, когда уже будут сидеть в ракете на старте - и ни минутой раньше. Астронавтами они у нас станут только в том случае, если действительно полетят к Марсу".