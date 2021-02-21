Коронавирус Стоматолог рассказал о вреде медицинских масок для зубов и объяснил, как его уменьшить

2021-02-21 11:00

 

Длительное ношение медицинской маски оказывает негативное влияние на здоровье зубов и десен. В результате того, что рот и нос прикрыты в течение продолжительного времени, человек начинает дышать чаще, что вызывает сухость во рту, которая способствует развитию заболеваний.

Об этом рассказал стоматолог Геннадий Шаргородский.

По словам специалиста, когда в течение долгого времени у человека закрыты нос и рот, он начинает дышать чаще. Это, в свою очередь, приводит к сокращению объема влаги и появлению сухости во рту, которая способствует  развитию кариеса и заболеваний десен, а также появлению неприятного запаха изо рта.

Кроме того, на слизистой рта могут появиться трещины и темные пятна, потому что из-за маски бактерии не могут выйти наружу. Поэтому стоматолог рекомендует делать перерывы в ношении маски - так бактерии смогут выйти из полости рта.

Чтобы избежать негативных последствий ношения маски, врач дал такие рекомендации:

  • чаще чистите зубы,
  • полоскайте рот водой,
  • пейте больше воды,
  • употребляйте леденцы и жевательные резинки без сахара для увеличения слюноотделения.

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