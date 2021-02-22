Политика Украина не получила транш МВФ - Зеленский назвал главные причины отказа в кредите

2021-02-22 14:14

Украина не получила транш МВФ из-за ряда причин. В частности, украинская власть должна принять ряд законов, заявил  Владимир Зеленский журналистам во время форума Украина 30.

Президент также отметил, что Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.

"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будет выделен второй транш на еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за нескольких вещей", - сказал он.

Зеленский уверяет, что имеет запасной план на случай отказа МВФ в транше.

"Я уверен в этом, что (Украина получит транш МВФ до конца года). У нас в целом нет такого вопроса "если нет". Если нет - у нас всегда есть "план Б, план В", - отметил президент.

Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВСП). Впрочем, соответствующий законопроект ВСП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.

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