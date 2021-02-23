Спорт Легенда Динамо Александр Шовковский может стать новым тренером одесского Черноморца

2021-02-23 14:12

Ассистент главного тренера сборной Украины, мастер спорта международного класса, знаковый для страны голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский может возглавить тренерский мостик одесского клуба «Черноморец».

Это сенсационное заявление сделал в эфире программы «Профутбол Digital» журналист Владимир Зверов, ссылаясь на собственнве осведомленные источники.

Так, по информации источника, именно легендарный Сашо является одним из претендентов на должность главного тренера «Черноморца».

Напомним, ранее наставник Сергей Ковалец покинул «Черноморец». Среди других кандидатов назывался Вячеслав Шевчук.

Послужной список Александра Шовковского в большом футболе впечатляет. 

Трофеи, добытые Шовковским в составе Динамо (35 достижений):

  • Чемпион Украины : 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16
  • Обладатель Кубка Украины : 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15
  • Обладатель Суперкубка Украины : 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016
  • Обладатель Кубка чемпионов Содружества : 1996, 1997, 1998, 2002

Личные достижения Сашо:

  • 9-кратный лучший вратарь Украины по версии «Украинского футбола»: 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011
  • Футболист года на Украине (по версии газеты «Команда») 2004/05
  • Лучший вратарь постсоветского пространства по версии «Украинского футбола» (30.01.2013)
  • Лучший футболист независимой Украины (версия «Виктории Футбола»,  2011)
  • Рекордсмен чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе — возглавляет cписок гвардейцев чемпионата Украины по футболу.
  • Член вратарского Клуба имени Евгения Рудакова

Европейские и мировые достижения Шовковского:

  • Четвертьфиналист чемпионата мира: 2006
  • Полуфиналист Лиги чемпионов УЕФА: 1998/99
  • Лучший вратарь мира по отражению пенальти (версия «Bleacher Report»)
  • Номинация на Золотой мяч: 1999
  • Самый эффективный вратарь Лиги Европы 2010/11
  • Полуфиналист Кубка УЕФА: 2008/09

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