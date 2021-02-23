Коронавирус Украине не достичь 90% коллективного иммунитета: врач назвала главную причину

2021-02-23 17:00

Украина не сможет повторить опыт Израиля и достичь коллективного иммунитета против коронавируса на уровне 90%. Одной из причин является то, что вакцина действует всего восемь месяцев, а вакцинация украинцев растянется на два года.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Для нас это будет значительно труднее сделать. Действительно, население Украины в несколько раз больше населения Израиля, поэтому нам будет труднее. Но надо стараться делать так, чтобы тот коллективный иммунитет, которого мы все хотим достичь, все же был в Украине. Однако мы вряд ли достигнем 90% этого коллективного иммунитета", - отметила врач.

Важным фактором остается и продолжительность действия вакцины. На сегодня заявляют о работе препарата только в течение восьми месяцев.

"Сам иммунитет после заболевания и вакцинации держится не так долго, как хотелось бы. На сегодня говорят о восьми месяцах. То есть люди, которые будут вакцинированы сегодня, через восемь месяцев могут потерять иммунитет и стать в определенной степени уязвимыми к вирусам, которые будут циркулировать в то время. К тому же, мы не всех вакцинируем за этот период. Наша вакцинация, по данным Минздрава, будет растянута по крайней мере на два года", - резюмировала Мухарская.

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