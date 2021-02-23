Коронавирус В Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19

2021-02-23 19:30

В Украине прошла регистрацию вакцина от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отмечается, что на данный момент точные сроки поставки препарат пока неизвестны.

«Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата… Это препарат Covishield / AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer», - отметил Ляшко.

Напомним, что в Украине вакцинация от коронавируса начнется завтра, 24 февраля. Первые прививки будет сделаны в специально отведенных для этого больницах.

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