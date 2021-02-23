Коронавирус В Украине определили новые зоны эпидопасности из-за COVID-19: в "красной" два региона

2021-02-23 20:30

Министерство здравоохранения в канун введения адаптивного карантина обнародовало новое разделение Украины на зоны по уровню эпидемической опасности относительно распространения COVID-19, в "красную" зону попали два региона - Ивано-Франковская и Черновицкая области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.

детали

Разделение на зоны состоянию на 23 февраля выглядит так:

- "Желтая" - 16 регионов: город Киев, Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

- "Оранжевая" - 7 регионов: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.

- "Красная" - 2 региона: Ивано-Франковская и Черновицкая области.

"Желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19. Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС раз в семь дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале в то же время, что началось заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

"На повестке дня - введение усиленных карантинных мероприятий в Ивано-Франковской области в связи с напряженной эпидемической ситуацией", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвращается к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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