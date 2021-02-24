Коронавирус На украинцах будут испытывать индийскую вакцину - стали известны детали договоренностей Степанова

2021-02-24 11:43

Глава МОЗ Максим Степанов договорился о проведении в стране будущих клинических испытаний "носовой" вакцины- индийской компании Bharat Biotech. Вакцина будет вводиться один раз: по капле в каждую ноздрю.

"В ходе переговоров договорились о готовности участия Украины в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины, которую они изготовили в форме назального спрея или капель", – сообщил чиновник на брифинге после возвращения из поездки в Индию.

Препарат разработан Bharat вместе с Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе по технологии аденовирусного вектора: той же, что и Oxford/AstraZeneca, Спутник-5 и другие.

1 марта начинается фаза I клинических испытаний на 175 добровольцах в Индии. Результаты успешных доклинических испытаний BBV154 на мышах, хомячках и макаках-резус опубликованы в журналах Nature и Cell. Препарат приводил к исчезновению вирусной нагрузки как в верхних, так и в нижних дыхательных путях животных, утверждают авторы.

Такой тип вакцинации, по задумке авторов, стимулирует обширный иммунный ответ – с нейтрализующими антителами и Т-клетками, в том числе в ключевой точке организма: на слизистой носоглотки. Последнее важно как для блокирования развития болезни, так и для пресечения передачи инфекции другим.

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