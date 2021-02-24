Коронавирус В Украине запретили пассажирские перевозки в "красной" зоне карантина: что нужно знать

2021-02-24 17:30

Кабинет министров ввел запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом, метрополитеном в регионах "красной" зоны карантина.

Постановление правительство приняло на заседании 24 февраля.

Как известно, в Украине в "красную" зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области, где будут самые строгие ограничения.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, ограничения не будут касаться следующих типов перевозок:

транзитных перевозок;

перевозок легковыми автомобилями, где пассажиров, включая водителя, не больше 5 человек (без учета лиц возрастом до 14 лет);

служебных авто или арендованных транспортных средств предприятий, учреждений с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты, а также в количестве мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых Нацполиция была предупреждена не позднее, чем за два дня до выезда.

Также ограничения не распространяются на специальные внутренние железнодорожные пассажирские рейсы, решение о назначении которых принимается местными органами власти.

Ограничения вступят в силу через семь дней.

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