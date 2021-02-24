Коронавирус В Украине испытают индийскую вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа

2021-02-24 20:30

Украина примет участие в клинических испытаниях новой индийской вакцины, так как в дальнейшем это поможет получить к ней приоритетный доступ.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, сообщает «Хвиля».

Как отметил Степанов, вакцинация в Украине началась согласно заявленным срокам в связи с тем, что вакцина выехала в регионы сегодня в 7 утра.

Министр также подчеркнул, что украинская сторона согласна принять участие в испытании новой вакцины, разрабатываемой индийской компанией Bharat Biotech. Украина может присоединиться к клиническим испытаниям новой вакцины на 2 и 3 этапе, и если это произойдет, то, по словам Степанова, это позволит иметь приоритетный доступ к препарату.

Разрабатываемый препарат, в отличие от обычных вакцин, будет производиться в виде назального спрея, что делает его привычным в использовании.

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