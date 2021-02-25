Спорт Лига Европы. Где сегодня смотреть матч "Шахтер" - "Маккаби"

2021-02-25 17:30

 

Сегодня, 25 февраля, донецкий "Шахтер" проведет свой ответный поединок в 1/16 Лиги Европы против израильского "Маккаби".

Матч пройдет на НСК "Олимпийский" (болельщикам разрешен ограниченный доступ на трибуны - Ред.). В прямом эфире его покажет канал Футбол 1. Трансляция со стадиона начнется в 19.50.

Помешать выйти в следующий этап турнира, горнякам может лишь чудо. Ведь на выезде они забили израильскому клубу два безответных мяча.

Тем не менее, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру был осторожен в своих оценках и прогнозах.

"Ничего еще не решено. Я давно в футболе и научился, что нельзя никогда радоваться заранее. Нужно быть очень внимательными. Мы выходим на каждый поединок побеждать. И на матч с "Маккаби", и на матч с "Зарей" я поставлю самый сильный состав, который будет нужен. Я как тренер беру на себя ответственность за все, что происходит. Если будут какие-то проблемы, я беру на себя ответственность. Всегда нужно думать головой и принимать лучшее решение для команды", - рассказал Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции.

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