Коронавирус Не только звездочка! Вьетнам завершает испытания собственной вакцины от коронавируса

2021-02-26 20:34

Во Вьетнаме стартовала вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса Nanocovax, над которой работает фармацевтическая компания Nanogen.

Исследования начались в военно-медицинской академии министерства национальной обороны Вьетнама. Второй этап продлится три месяца. В нем будут участвовать 560 добровольцев.

Представители Nanocovax заявили, что рассчитывают в случае удачных испытаний выпускать до 50 млн доз препарата от коронавируса в год.

Возглавляющий национальную программу производства вакцин профессор Нгуен Тху Ван считает, что Вьетнам сможет начать массовый выпуск собственной COVID-вакцины к середине 2022 года. Над разработкой препарата работают также Институт вакцин и медицинских биологических препаратов, компания по производству вакцин и биопрепаратов, а также исследовательский центр по производству вакцин и медицинских биопрепаратов.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Вьетнама разрешило использовать в стране вакцину AstraZeneca.

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